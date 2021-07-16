В Ставропольском крае нашли кафе и рестораны, где нарушают антиковидные меры

На Ставрополье специалисты провели проверку точек общественного питания. Три из них находились в краевом центре и одна – в Михайловске.

Во время рейда выявили сразу несколько заведений, где не соблюдались требования эпидбезопасности. Так, специалисты зафиксировали нарушения в двух ресторанах быстрого питания, которые находятся в южной части краевой столицы.

Руководители этих точек питания получили уведомления и протокол об административной ответственности.

Претензии возникли к сотрудникам одного из ресторанов в Михайловске, где отсутствовал прибор бесконтактной термометрии. За это управляющей выписали уведомление.

Ранее губернатор Владимир Владимиров объявил ужесточение мер по коронавирусу в Ставропольском крае 2021.

Согласно постановлению губернатора Ставропольского края №119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края отменяются все массовые мероприятия.

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