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Общество16 июля 2021 14:38

На Ставрополье родился самый крупный ребенок

Богатырь появился на свет весом 5770 граммов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье родился самый крупный ребенок. Богатырь появился на свет весом 5770 граммов. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставропольского края.

2021 год удивил жителей региона рождаемостью. За этот же период в крае зарегистрировано почти 13 тыс. детей.

А одна жительница края стала мамой в 17-й раз!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье живет самая маленькая девочка края. Дело в том, что рост миниатюрной девочки по имени Вероника составляет 103 см. И это при том, что школьнице 11 лет. Живет ставропольская дюймовочка в Кочубеевском районе региона.