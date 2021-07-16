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Общество16 июля 2021 18:16

В Ставропольском крае уровень ультрафиолетового излучения достиг критической точки

Пока что экстремальная жара не спадает
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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По данным синоптиков, на фоне сорокоградусной жары уровень ультрафіолетового излучения достиг крайне высоких показателей. Такой уровень излучения может быть опасным для глаз и кожи человека, довольно легко получить ожоги. Особенно опасно вредное воздействие ультрафиолета на детей.

На выходных жара немного спадет - до +35 градусов, при этом влажность воздуха останется низкой. Также синоптики обещают легкий теплый ветер с редкими порывами. Атмосферное давление остается в норме.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, почему жару в +42 градуса нельзя назвать аномальной. Однако жителям Ставрополья советуют не выходить, по возможности, на улицу в полуденные часы. Пить больше жидкости, исключить из этого списка алкоголь.