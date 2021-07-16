Аграрии Ставрополья завершили уборку посевной площади на 60%

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края сообщили, что аграрии собрали 64% от всей посевной площади. Это более 5 миллионов тонн зерна и более 35 центнеров с одного гектара.

- Мы уверенно прошли экватор уборки 2021 года. На сегодняшний день ставропольские аграрии собрали 85 процентов озимого ячменя, более половины озимой пшеницы и 85 процентов гороха, - заявил министр Владимир Ситников.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре во время уборки ячменя, который уничтожил 130 гектаров сельхозкультуры. В регионе начался пожароопасный период. Также недавно в Ставропольском крае горели пшеничные поля из-за ДТП с участием легковушки и КамАЗа. Машины вспыхнули, а за ними и поле.