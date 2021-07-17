За все время пандемии в Ставропольском крае сделали более 2 млн тестов на COVID-19

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, за все время пандемии медики провели 2,1 миллиона тестов на коронавирус. Граждане ежедневно сдают ПЦР-тесты.

Также регион установил абсолютный антирекорд по числу заболевших за сутки. На 17 июля на Ставрополье выявили 253 новых случая заражения коронавирусом, это пик с 2021 года и за все время пандемии.

Всего в крае заболели 60 494 человека, умерло 1 787 человек, выздоровели 55 250 граждан.

Отдельно Владимиров рассказал о темпах вакцинации - 482 тысячи человек уже иммунизировались. Однако план массовой вакцинации населения Ставропольского края выполнен на 35%.