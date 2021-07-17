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Здоровье17 июля 2021 9:05

7 человек умерло за сутки в Ставропольском крае от коронавируса

Однако число новых инфицированных резко возросло
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор региона Владимир Владимиров поделился статистикой по коронавирусу на 17 июля 2021 года. Согласно данным, за сутки на Ставрополье скончались 7 человек. Глава края принес соболезнования родственникам погибших.

К 16 июля также скончалось 7 человек. А на сегодняшний день регион установил собственный антирекорд заболеваемости за все время пандемии. За сутки в Ставропольском крае инфицировались 253 человека.

Всего в регионе заболели 60 494 человека, умерло 1 787 человек, выздоровели 55 250 граждан.