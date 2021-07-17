В Чечне задержали группу изготовителей поддельных сертификатов о вакцинации

Сотрудники МВД Чечни раскрыли и задержали группу изготовителей фальшивых сертификатов о вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в с. Алхан-Кала Грозненского района полицейскими был задержан 63-летний житель с. Гехи Урус-Мартановского района. Во время проверки документов он предъявил сертификат о вакцинации, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции, - сказано в сообщении.

Полицейские изъяли бланки, печати и штампы с наименованиями самых разных медицинских учреждений. Неизвестно, сколько сертификатов "утекло", но следствие это установит. Пока что полиция уверена, что изготовители не имеют никакого отношения к системе здравоохранения и лицензии у них, конечно, нет.

Отметим, в России развернули кампанию массовой вакцинации. Однако многие граждане боятся не столько коронавируса, сколько самой вакцины. Этим и воспользовались "находчивые бизнесмены".