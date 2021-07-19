На Ставрополье увеличат коечный фонд в COVID-отделениях до 2, 8 тыс. коек

По словам губернатора Ставрополья, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается непростой. Поэтому объемы тестирования наращивают.

В крае выросли темпы иммунизации. Только за минувшие выходные прививку от коронавируса первым компонентом сделали более 11 тысяч жителей края. Вместе с тем, кампания по иммунизации пока далека от завершения.

- Даже если сохраним сегодняшнюю динамику, коллективный иммунитет в крае сможем сформировать не раньше осени. К сожалению, на Ставрополье еще немало территорий, где вакцинация проходит недостаточно быстро и наблюдается прирост заболевших коронавирусом, - подчеркнул Владимир Владимиров.

По его словам, это вынуждает дополнительно увеличивать количество коек в COVID-отделениях. Так, к концу недели их количество по краю составит почти 2,8 тысячи.

Также Владимир Владимиров сообщил 19 июля, что будут усиливать проверки соблюдения требований эпидемиологической защищенности на местах. Соответствующие поручения уже даны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посты про вред прививок губят людей»: на Ставрополье от коронавируса скончалась идейная антипрививочница

Болезнь пациентки протекала в тяжелой форме. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину, но не смогли (Подробнее)