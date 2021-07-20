На Ставрополье к 20 июля первый компонент вакцины от COVID-19 получил 492061 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 19 июля получил 492061 человек. За последние сутки + 4570 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 335265 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4005 человека больше.

Остаток вакцины на 20 июля по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 90609 доз, а по второму 247405 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 162206 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 668 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 52766 жителей края, за последние 24 часа +199 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 20 июля установили новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом.

Так, за сутки заразился 271 человек. Число заболевших достигло 61292. За вчерашний день выздоровело 108 человек. За весь период пандемии на Саврополье болезнь смогли победить 55492.

В крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

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