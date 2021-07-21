Число умерших от ковида ставропольцев достигло 1813

В крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число умерших достигло 1813. За сутки скончались 6 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Эффективная защита от вируса одна - вакцинация. Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины сделали почти 499 тысяч человек. Кампания по иммунизации в крае продолжается. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, за сутки коронавирусом заболело 276 человек. Число зараженных в нашем регионе достигло 61568.