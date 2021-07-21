В Москве задержали замначальника Ставропольского УГИБДД Ткаченко

Об этом сообщил на своей странице в сети депутат Госдумы Александр Хинштейн

В Москве сегодня, 21 июля силовики задержали замначальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. Об этом сообщил на своей странице в сети депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», Ткаченко сейчас везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос об аресте заместителя Сафонова.

Напомним, 20 июля на Ставрополье разразился громкий коррупционный скандал с «цыганским оттенком».

После спецоперации Управления собственной безопасности МВД и Росгвардии была задержана вся верхушка местного ГИБДД. 35 чиновников (а также гражданских лиц) во главе с начальником ведомства, полковником Алексеем Сафоновым.

– Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, – рассказал подробности грандиозной спецоперации депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

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