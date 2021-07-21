Минздрав заявил о начале третьей волны коронавируса на Ставрополье

Глава краевого Минздрава Владимир Колесников рассказал, что приход очередной волны пандемии был неизбежен. По его словам, ставропольцам важно поучаствовать в минимизации последствий и пройти вакцинацию.

Владимир Колесников рассказал журналистам, что во время спада заболеваемости региональным властям удалось выстроить работу по оперативному развертыванию коечных мест.

Сейчас на Ставрополье есть все необходимое для оказания помощи пациентам. Также в нашем крае создали достаточный запас вакцины от коронавируса и количество прививочных пунктов.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки из-под меднаблюдения выписали 92 выздоровевших. Так, количество тех, кто смог победить болезнь, приблизилось к значению 55,6 тысячи человек.

Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается. Вчера подтверждены новые факты заражения. За сутки заболело 276 человек. Число зараженных в крае достигло 61568.

- К сожалению, есть и летальные исходы на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - написал губернатор края на своей странице в Инстаграм.

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