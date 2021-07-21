По делу о «ГАИшной мафии» Ставрополья прошли обыски у 29 сотрудников ГИБДД

Стали известны подробности задержания верхушки ГИБДД по Ставропольскому краю, включая начальника управления Алексея Сафонова. Детали спецоперации против «ГАИшной мафии», как ее назвал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, политик написал в своем Телеграме.

- Одновременно состоялись 53 обыска, в том числе у 29 сотрудников ГИБДД. Несмотря на масштабность и сложность, все прошло без утечек и сбоев, - отметил Хинштейн.

Так же он уточнил, что на Ставрополье приезжал замначальника Главного управления службы безопасности (ГУСБ МВД РФ) генерал-майор Игорь Жигарев - чтобы лично руководить спецоперацией.

- В МВД не побоялись вынести сор из избы, хотя заранее были ясны репутационные потери. Это вселяет надежду, что одним Сафоновым дело не закончится Как в масштабах страны - так уж точно в масштабах Ставропольского края, - добавил Хинштейн.

Алексея Сафонова и его подельников задержали 20 июля 2021 года. В отношении них возбуждено дело по факту взятки на 19 млн рублей. По данным следствия, примерно с 2017 года полицейские вымогали взятки у перевозчиков зерна, и даже создали свою систему нелегальных «пропусков».