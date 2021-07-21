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Общество21 июля 2021 20:15

По делу о «ГАИшной мафии» Ставрополья прошли обыски у 29 сотрудников ГИБДД

Алексей Сафонов, начальник краевого управления Госавтоинспекции, был задержан накануне
Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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Стали известны подробности задержания верхушки ГИБДД по Ставропольскому краю, включая начальника управления Алексея Сафонова. Детали спецоперации против «ГАИшной мафии», как ее назвал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, политик написал в своем Телеграме.

- Одновременно состоялись 53 обыска, в том числе у 29 сотрудников ГИБДД. Несмотря на масштабность и сложность, все прошло без утечек и сбоев, - отметил Хинштейн.

Так же он уточнил, что на Ставрополье приезжал замначальника Главного управления службы безопасности (ГУСБ МВД РФ) генерал-майор Игорь Жигарев - чтобы лично руководить спецоперацией.

- В МВД не побоялись вынести сор из избы, хотя заранее были ясны репутационные потери. Это вселяет надежду, что одним Сафоновым дело не закончится Как в масштабах страны - так уж точно в масштабах Ставропольского края, - добавил Хинштейн.

Алексея Сафонова и его подельников задержали 20 июля 2021 года. В отношении них возбуждено дело по факту взятки на 19 млн рублей. По данным следствия, примерно с 2017 года полицейские вымогали взятки у перевозчиков зерна, и даже создали свою систему нелегальных «пропусков».