Больница Владикавказа, где погибли 9 человек, перестала принимать пациентов с COVID-19

В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» Фото: Иван МАКЕЕВ

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи Северной Осетии, в которой после аварии на кислородной станции погибли пациенты, останавливает прием больных коронавирусом. В республиканском минздраве прокомментировали, что лечение инфицированных COVID-19 будет проходить на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», где сохранят работу регионального сосудистого центра в отдельно стоящем 2-этажном корпусе.

Напомним, что вечером 9 августа 2021 года на кислородной станции РКБСМП во Владикавказе произошла авария с последующим отключением подачи жизненно важного газа тяжелобольным ковидом. В отделении реанимации находились 71 пациент, в том числе 13 - на ИВЛ. Из-за кратковременного сбоя, причиной которого стал прорыв плохо смонтированной подземной кислородной трубы, восемь женщин и мужчина в возрасте от 47 до 85 лет погибли. Еще двое умерли позже: одну смерть не связали с ЧП, причину второй пообещали установить после проведения судмедэкспертизы.

В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Главный врач больницы Владимир Плиев, подозреваемый в халатности, 14 августа был помещен под домашний арест.