Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, отправлен под домашний арест

Владимир Плиев. Фото: социальные сети

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест главного врача Республиканской больницы скорой помощи Владимира Плиева. Мера пресечения действует два месяца.

Накануне мужчину задержали по подозрению в халатности. Следствие полагает, что он причастен к смертельному ЧП, которое случилось 9 августа во Владикавказе. Тогда из-за аварии на подстанции отключили кислород. В результате умерли девять пациентов в возрасте от 48 до 85 лет. Они были в тяжелом состоянии и скончались за полчаса, пока не наладили резервную поставку кислорода. На следующий день количество погибших увеличилось до 11 человек. На тот момент в реанимации были 71 человек.

В субботу Минздрав Северной Осетии рассказал о переписке Плиева с ведомством. Еще 7 июля он сообщал о проблемах в учреждении, в частности - с поставкой кислорода. Власти, тем не менее, реагировали на просьбы и выделяли средства. Так, 800 тысяч рублей дали на строительство второй кислородной линии.

- В целях бесперебойной поставки медицинского кислорода в адрес завода-изготовителя было направлено обращение с просьбой не снижать объем поставок. Помимо этого, проводилась работа по поиску альтернативных поставщиков, - сообщает Минздрав Северной Осетии.

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Расследование инцидента продолжается. Правоохранительные органы устанавливают других виновных в ЧП.

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