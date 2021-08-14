Главврач из Владикавказа, задержанный по делу о гибели пациентов, предупреждал о проблемах еще до ЧП

Владимир Плиев. Фото: социальные сети

Минздрав Северной Осетии опубликовал переписку между ведомством и Республиканской больницей скорой помощи, которую они вели до смертельного ЧП. Выяснилось, что главный врач учреждения Владимир Плиев предупреждал министерство о проблемах с кислородом.

Согласно обнародованной информации, жалобы появились 7 июля. Плиев сетовал на нехватку аппаратов ИВЛ, а также просил выделить средства для строительства второй кислородной линии. Минздрав и правительство республики удовлетворили требования главврача. Кроме того, незадолго до ЧП была одобрена просьба на оборудование реанимации - на это выделили почти 70 млн рублей.

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- В целях бесперебойной поставки медицинского кислорода в адрес завода-изготовителя было направлено обращение с просьбой не снижать объем поставок. Помимо этого, проводилась работа по поиску альтернативных поставщиков, - сообщает Минздрав Северной Осетии.

Напомним, 9 августа во Владикавказе из-за аварии на подстанции произошло отключение кислорода для больных. В результате скончались девять человек в возрасте от 48 до 85 лет. Они находились в тяжелом состоянии и умерли за 30 минут, пока не наладили резервную поставку кислорода. На следующий день число погибших выросло до 11 человек. На тот момент в реанимации находились 71 человек.

По факту было возбуждено уголовное дело. Первым и пока единственным его фигурантом стал Владимир Плиев. Ему инкриминируют статью "Халатность". Сегодня мужчине изберут меру пресечения.

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