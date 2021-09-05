Откуда в Ставропольский край чаще всего приезжают иностранцы

Стало известно, откуда в Ставропольский край чаще всего приезжали иностранцы за первые полгода 2021 года. Данные опубликовали специалисты Северо-Кавказстат.

С января по июнь 2021 года в регион приехали 4051 иностранец. Больше всего оказалось граждан Армении (1676), Украины (517) и Азербайджана (460). Представители этих стран оказались также в топе по миграционному оттоку. Также на Ставрополье приехали 170 граждан Грузии и 30 граждан Греции.

- За январь-июнь 2021 года в крае зарегистрирован миграционный отток населения – 1239 человек. По межрегиональной миграции отток составил 516 человек, по международной миграции – 723 человека, - делают вывод эксперты Северо-Кавказстат.

За январь-июнь 2021 года на Ставрополье всего приехали 35140 человек, а уехали из региона - 36379. Миграционная убыль равна 1239 человек. Самый большой показатель - это внутрикраевая миграция.

Кроме того, естественная убыль населения Ставрополья выросла вдвое в 2021 году.