На Ставрополье прививку против COVID-19 сделали более 666 тысяч человек. Об этом 6 сентября сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, в регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число умерших достигло 77366.

За сутки скончался 21 пациент. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 355 пациентов. Число зараженных достигло 77366.

- Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Всего в крае прививку против COVID-19 сделали более 666 тысяч человек. Берегите себя и не болейте! – обратился глава Ставрополья к землякам.

Напомним, губернатор в конце августа заявил, что в нашем крае планируют сделать бесплатным анализ крови на антитела к коронавирусу для людей старше 60 лет.

- Поручение главы региона для обеспечения возможности бесплатного анализа на антитела для пациентов от 60 лет и старше дано краевому министерству здравоохранения, - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.