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Общество6 сентября 2021 11:00

За сутки на Ставрополье прививку от COVID-19 сделали 725 человек

Вторым компонентом в крае привились уже 612327 человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Первый компонент вакцины от COVID-19 на 5 сентября получили 666697 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья. А за сутки прививку от COVID-19 сделали 725 человек.

Вторым компонентом в нашем регионе привились уже 612327 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1260 человек больше.

Напомним, на Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 355 человек. Число зараженных в регионе достигло 77366. Вчера еще 107 человек были выписаны.

Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились около 63,3 тысячи человек.