За сутки на Ставрополье прививку от COVID-19 сделали 725 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 5 сентября получили 666697 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья. А за сутки прививку от COVID-19 сделали 725 человек.

Вторым компонентом в нашем регионе привились уже 612327 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1260 человек больше.

Напомним, на Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 355 человек. Число зараженных в регионе достигло 77366. Вчера еще 107 человек были выписаны.

Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились около 63,3 тысячи человек.