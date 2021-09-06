Губернатор Ставрополья поручил наладить доставку лекарств маленьким пациентам с диабетом

Губернатор Ставрополя 6 сентября провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одной из главных тем встречи стала помощь детям, больных диабетом.

—Все видите, что ситуация сложная, все массовые мероприятия мы запретили. Сэкономленные средства от мероприятий мы распределили на детей, больных сахарным диабетом, — обратился Владимир Владимиров к участникам собрания.

Напомним, наш край принял решение об отмене массовых празднований в честь дней городов, сел и округов, большинство из которых традиционно проводятся в сентябре. Причиной отмены праздников стала напряженная эпидситуация по коронавирусу.

— Сейчас министр здравоохранения Владимир Колесников заканчивает закупку препаратов. Я уважаемых глав призываю взять лекарства и помпы и вручить детям, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее жителям Ставрополья сообщили, что лекарственные препараты, расходные материалы будут выдаваться через учреждения здравоохранения по месту жительства, где дети с сахарным диабетом состоят на учете. И первые партии уже поступят в ближайшие дни.