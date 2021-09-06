Для оказания помощи пациентам с коронавирусом на Ставрополье развернуто 3583 специализированных инфекционных койки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Около 23% из них остаются свободными.

По словам Владимира Владимирова, в крае наблюдается тенденция к стабилизации эпидситуации, но суточные показатели по новым случаям заболевания и количеству летальных исходов по-прежнему находятся на высоких значениях.

Напомним, на сегодняшний день выздоровело 63332 человека. За сутки болезнь победили – 107.

К сожалению, в регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончался 21 человек. За вчерашний день диагноз подтвердился у 355 жителей края.