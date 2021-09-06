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Общество6 сентября 2021 19:28

Ушедший в отставку министр энергетики Ставрополья стал директором энергокомпании

Он оставил пост по собственному желанию
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» сообщили, что директором компании стал экс-министр энергетики Ставропольского края Виталий Шульженко.

- Геннадий Сергеев покинул пост директора Каскада Кубанских ГЭС в связи с выходом на заслуженный отдых. Родному предприятию он посвятил более 39 лет, пройдя путь от мастера по радиосвязи и радиорелейным линиям до директора, - сказано в сообщении.

Напомним, Шульженко родился в Светлограде в 1971 году. С 2015 года он работал в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, которое позже возглавил.