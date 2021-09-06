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Общество6 сентября 2021 21:35

Минобр Дагестана проверит скандальную школу, где девочек заставили носить платки

Ученицам запретили заниматься на уроках без покрытой головы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе министерства образования и науки Дагестана сообщили, что ведомство инициировало проверку одной из сельских школ. Там замдиректора разделил девочек на тех, кто носит косынку, и ходит с непокрытой головой. Вторую категорию не допустили к занятиям.

- В министерство образования и науки республики поступают обращения от родителей обучающихся общеобразовательных организаций Кайтагского района с жалобами на введение обязательных головных уборов (платков) для девочек в качестве элемента школьной формы. С учетом этих обращений мы организовали проверку, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что заместителя директора могут привлечь к ответственности за такую выходку. Однако нашлись и те, кто поддержал его.