Житель Ставрополья продает библию-икону за 2,6 млн рублей

Фото: Авито

Житель Ставрополья решил продать библию-икону, которая передавалась в их семье из поколения в поколение. Правда, цену он назвал такую, что за эти деньги можно вполне купить себе однокомнатную квартиру в Ставрополе.

На сайте интернет - продаж он опубликовал фото старинной библии-иконы, которую можно приобрести за 2,6 млн рублей.

Сам хозяин редкой, по его словам, религиозной литературы живет в городе Изобильный Ставропольского края.

Напомним, что это не единичный случай, когда жители нашего региона выставляют на продажи священные писания по цене квартиры в Ставрополе.

Фото: Авито

Ранее сайт писал, что житель Ставрополья опубликовал объявление о продаже Библии на старославянском языке. Так, изначально священной книгой владел священник, дальний родственник сегодняшнего хозяина.

Мужчина также просит за реликвию 2,6 миллиона рублей. Миллионами рублей оценивают и кавказцы многовековые Кораны, передававшиеся из поколения в поколение, написанные от руки необычными чернилами или привезенные из святых мест ислама.

Например, житель Кабардино-Балкарии весной этого года выставил на продажу священное писание – Тафсир Корана. Хозяин просит за эту книгу 5 млн рублей.