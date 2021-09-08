В Ставрополе родителям школьников, отправленных на карантин из-за COVID-19, разрешили ходить на работу

Если у вашего ребенка не подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», то вы имеете права посещать работу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе с 8 по 17 сентября 2021 года весь класс из-за COVID-19 отправили на дистанционное обучение. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в гимназии №12 у ученика 3 «Б» класса обнаружена коронавирусная инфекция.

В отделении педиатрии городской детской поликлиники №3 разъяснили, как вести себя работающим родителям, если их детей отправили на карантин.

Если у вашего ребенка не подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», то вы имеете права посещать работу. Однако следует внимательно следить за состоянием здоровья школьника.

Если у него будут наблюдаться симптомы COVID-19, то немедленно нужно обратиться к врачу. Другие дети, которые обучались с больным ребенком в классе, не должны сдавать тесты на коронавирус, если у них нет симптомов.

Если же один из родителей не может посещать работу, а вынужден находиться с ребенком дома, то он имеет права написать заявление, чтобы его временно перевели на удаленную работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ставрополе школьный класс закрыли на карантин из-за коронавируса

У ученика 3 класса обнаружена коронавирусная инфекция (Подробнее)