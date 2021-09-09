На Ставрополье в районной больнице открыли новый флюорографический кабинет

В Красногвардейской районной больнице Ставрополья открыли новый флюорографический кабинет. Об этом сообщил глава Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Так, по его словам, за три недели там провели уже более четырехсот исследований. Эта районная больница давно нуждалась в замене флюороустановки.

- Благодаря программе модернизации первичного звена медицины оборудование смогли обновить. Теперь оно задействовано как для диагностики коронавирусных больных, так и других пациентов, - подытожил губернатор Ставрополья.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье за сутки количество выздоровевших увеличилось на 210 и в целом составляет уже 63 772 человека.

Однако число заболевших тоже выросло, есть новые смертельные исходы. За вчерашний день скончались 20 человек, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

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