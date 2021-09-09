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Происшествия9 сентября 2021 12:05

Водитель грузовика, сбежавший со смертельного ДТП на Ставрополье, пойман

Мужчину уже допрашивают
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Александровском районе поймали водителя грузовика, который накануне столкнулся с машиной. Мужчину уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказала старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная.

8 сентября на трассе "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" столкнулись машина и грузовик. В результате погибли два человека из легковушки, малолетний пассажир пострадал и был госпитализирован.

Фото с места: прокуратура СК

Фото с места: прокуратура СК

- По данному факту прокуратурой Александровского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сообщала ранее прокуратура.