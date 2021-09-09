На Ставрополье к 9 сентября выявили районы, где меньше всего заболевших коронавирусом

Всего в нашем регионе за вчерашний день заразилось коронавирусом 358 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За весь период пандемии на Ставрополье от коронавируса выздоровело 63772. За вчерашний день победить болезнь смогли 210 пациентов. Об этом сообщил глава Ставрополья на своей странице в сети.

Всего в нашем регионе за вчерашний день заразилось коронавирусом 358 человек. Меньше всех заболевших выявлено в городе Лермонтов.

В Степновском районе за сутки также не зафиксировано ни одного случая заболевания. Число зараженных в этом районе достигло 723. В Андроповском районе за все время зафиксировано 682 случая заболевания. В Новоселицком – 758. 964 – в Туркменском округе.

За сутки в нашем регионе от коронавируса скончались 20 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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