В Ставрополе число зараженных коронавирусом достигло 15271

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 68 человек. Число зараженных достигло 15271. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На сегодняшний день краевой центр лидирует на Ставрополье по числу зараженных.
Напомним, что за вчерашний день в крае от коронавируса скончались 20 пациентов. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
- Защитить здоровье - свое и близких - поможет вакцинация против коронавируса. Такую прививку в крае сделали уже более 674 тысяч человек, - написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.
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