На Ставрополье к 10 сентября выявили районы, где меньше всех зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки победить коронавирус смогли 187 человек. Число выздоровевших в крае достигло 63959. Жертвами болезни на сутки стал 21 пациент. Глубокие соболезнования родным и близким этих людей выразил губернатор Ставрополья.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где меньше всех выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Так, по-прежнему, первое место в этом в списке занимает город Лермонтов. За весь период заболело 6 человек. А за последние сутки не зафиксировано ни одного случая.

На втором месте расположился – Андроаовский район, там число зараженных за весь период достигло 694 человека.

Далее следует Степновский район – 747, за сутки там заболело 14 человек. В новоселицком районе за весь период пандемии число зараженных достигло 761.

К счастью, за сутки кроме Лермонтова ни одного случая заболевания также не выявлено в Советском и Грачевском округах Ставрополья.