Врач-нарколог рассказала какой тип употребления алкоголя распространен на Ставрополье

Ставропольцы предпочитают напитки покрепче. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жители Ставропольского края при выборе алкоголя отдают предпочтение крепким напиткам. Такой тип употребления спиртного называется «северным» и вызывает тревогу у специалистов.

- Наше население предпочитает употреблять крепкие напитки, крепостью 40 градусов и выше, самогон, например. Такой тип употребления алкоголя считают «северным» (есть и «южный», когда предпочитают слабый алкоголь - вино, сидр и так далее), и это большая проблема, так как крепкие напитки быстро вызывают привыкание к постоянному поступлению алкоголя в организм и формированию зависимости, - рассказала сайту stav.kp.ru Наталья Быкова, заведующая организационно-методическим консультативным отделом краевого наркодиспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Ставропольского края.

Тем не менее, Ставропольский край относится к числу регионов, где процент населения, страдающего алкоголизмом, не является высоким. Более того, за последние три года число страдающих алкогольной зависимостью сократилось на 10%.