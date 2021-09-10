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Общество10 сентября 2021 15:14

Врач-нарколог рассказала какой тип употребления алкоголя распространен на Ставрополье

Жители региона пьют по-северному
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Ставропольцы предпочитают напитки покрепче.

Ставропольцы предпочитают напитки покрепче.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жители Ставропольского края при выборе алкоголя отдают предпочтение крепким напиткам. Такой тип употребления спиртного называется «северным» и вызывает тревогу у специалистов.

- Наше население предпочитает употреблять крепкие напитки, крепостью 40 градусов и выше, самогон, например. Такой тип употребления алкоголя считают «северным» (есть и «южный», когда предпочитают слабый алкоголь - вино, сидр и так далее), и это большая проблема, так как крепкие напитки быстро вызывают привыкание к постоянному поступлению алкоголя в организм и формированию зависимости, - рассказала сайту stav.kp.ru Наталья Быкова, заведующая организационно-методическим консультативным отделом краевого наркодиспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Ставропольского края.

Тем не менее, Ставропольский край относится к числу регионов, где процент населения, страдающего алкоголизмом, не является высоким. Более того, за последние три года число страдающих алкогольной зависимостью сократилось на 10%.