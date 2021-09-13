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Общество13 сентября 2021 12:17

На Ставрополье к 13 сентября выявили районы, где больше всех заболевших коронавирусом

Число зараженных в регионе достигло 79856
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 354 человек. Число зараженных достигло 79856. Больше всех заболевших за сутки выявлено в Ставрополе.

Там за вчерашний день диагноз подтвердился у 69 человек. А за весь период пандемии число зараженных достигло 15410. На втором месте оказался Буденовский округ, там диагноз подтвердился у 30 человек.

На третьем месте расположился Невинномысск. За сутки диагноз подтвердился у 26 жителей. В Советском городском округе, Грачевском городском округе, а также в городе Лермонтов за сутки не выявили ни одного случая заражения.

Лермонтов единственный город в Ставропольском крае, где за весь период пандемии число зараженных не превысило и 10 человек. На сегодняшний день число заболевших в этом городе достигло 6.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что первый компонент вакцины от COVID-19 на 12 сентября получили 681804 человека. За сутки +850 человек. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 635257 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1148 человек больше.

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