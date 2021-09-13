Потерпевший по делу о пытках в отделе МВД на Ставрополье напал на машину полиции

Дело о пытках в отделении полиции Солнечнодольска пополнилось новыми подробностями. Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что потерпевший Сергей С. через месяц после ЧП напал на машину сотрудников МВД.

Мужчина проходил фигурантом по делу об оскорблении представителей власти. В марте 2021 года его мать сообщила, что группа людей стучится в ее дверь, и вызвала полицию. Когда сотрудники опрашивали женщину в служебной машине - на место подоспел Сергей. Который начал бить автомобиль и пытаться вытащить мать. За что его задержали и по решению суда арестовали на пять суток.

Ранее Сергея доставили в отделение за мат в общественном месте и оскорбление полицейского. Капитан полиции Павел С. приковал правонарушителя к скамье наручниками и не менее 15 раз ударил шокером. Источник издания уточнил, что травмы были обнаружены на груди, пояснице и ягодице.

Отметим, что это не единственное обновление по теме. 13 сентября стало известно, что в деле может появиться новый фигурант. Им может стать полицейский, который видел пытки в отделении.

- Сержант полиции Евгений М. не пресек неправомерные действия подозреваемого. В действиях полицейского усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "Халатность". Материалы уже направлены в следственные органы, - рассказал собеседник издания.

Как часто Сергей С. бывал в этом отделении и сколько раз был судим - читайте в материале "КП-Ставрополь".