Губернатор Ставрополья назвал причину эвакуации малышей и воспитателей из детского сада в Минводах

Состояние всех находившихся в садике не вызывает опасений. Сейчас необходимо досконально разобраться в обстоятельствах происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ставрополья 14 сентября встревожили новости из Минеральных Вод, из детского сада №62, где пришлось эвакуировать более 70 малышей и сотрудников с приступами кашля.

- Сотрудников и воспитанников учреждения пришлось вывести на открытую площадку после того, как у троих взрослых, находившихся в одном и том же помещении, возникли приступы кашля и першение в горле, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

По словам Владимира Владимирова, администрация садика приняла такое решение, чтобы защитить от возможной угрозы малышей. При этом ни у детей, ни у других сотрудников садика симптомы больше не проявились. На место происшествия направили сотрудников экстренных служб и медиков.

- Самое главное – угрозы жизни и здоровью детей и взрослых нет, - добавил губернатор Ставрополья.

Состояние всех находившихся в садике не вызывает опасений. Сейчас необходимо досконально разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что прокуратура начала проверку по факту эвакуации из детсада Минвод 70 человек с приступами кашля.

- По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле Александра Лоренца, - говорится в сообщении.