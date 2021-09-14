Роспотребнадзор проверит пробы воздуха в детсаду Минеральных Вод, где эвакуировали более 70 человек

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора выехали на место происшествия в детском саду «Звездочка» Минеральных Вод, откуда из-за кашля и удушливого состояния эвакуировали более 70 малышей и сотрудников дошкольного учреждения. Специалисты намерены выяснить причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ставрополью.

Так, на территории детского сада организовали забор проб воздуха. Сейчас проводятся мероприятия по установлению причин произошедшего.

Напомним, жителей Ставрополья 14 сентября встревожили новости из Минеральных Вод, из детского сада №62, где пришлось эвакуировать более 70 малышей и сотрудников с приступами кашля.

- Сотрудников и воспитанников учреждения пришлось вывести на открытую площадку после того, как у троих взрослых, находившихся в одном и том же помещении, возникли приступы кашля и першение в горле, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

По словам Владимира Владимирова, администрация садика приняла такое решение, чтобы защитить от возможной угрозы малышей. При этом ни у детей, ни у других сотрудников садика симптомы больше не проявились. На место происшествия направили сотрудников экстренных служб и медиков.

Состояние всех находившихся в садике не вызывает опасений. Сейчас необходимо досконально разобраться в обстоятельствах происшествия.