Житель Изобильного поговорил по телефону и потерял 1,8 млн рублей

Полиция постоянно напоминает, как не стать жертвой телефонных мошенников. Фото: ГУ МВД по СК

51-летний житель города Изобильный Ставропольского края стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина лишился 1,8 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по СК.

- Мужчине поступил звонок, якобы сотрудника банка. Собеседник сообщил, что с его лицевого счета пытаются списать денежные средства и теперь нужно заменить реквизиты лицевого счета, чтобы обезопасить сбережения. Будучи введенным в заблуждение мужчина снял все деньги со счетов и взял еще несколько кредитов в различных банках, а потом, согласно инструкции злоумышленника, перечислил на указанные им счета, - объяснили мошенническую схему в полиции.

Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей. Поиск преступника продолжается. По статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в особо крупном размере» ему грозит миллионный штраф и до 10 лет лишения свободы.