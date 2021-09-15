Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 сентября 2021 11:00

Житель Изобильного поговорил по телефону и потерял 1,8 млн рублей

Полиция ищет мошенника, лишившего 51-летнего мужчину сбережений
Иван НЕТРЕБКОИван НЕТРЕБКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция постоянно напоминает, как не стать жертвой телефонных мошенников. Фото: ГУ МВД по СК

Полиция постоянно напоминает, как не стать жертвой телефонных мошенников. Фото: ГУ МВД по СК

51-летний житель города Изобильный Ставропольского края стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина лишился 1,8 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по СК.

- Мужчине поступил звонок, якобы сотрудника банка. Собеседник сообщил, что с его лицевого счета пытаются списать денежные средства и теперь нужно заменить реквизиты лицевого счета, чтобы обезопасить сбережения. Будучи введенным в заблуждение мужчина снял все деньги со счетов и взял еще несколько кредитов в различных банках, а потом, согласно инструкции злоумышленника, перечислил на указанные им счета, - объяснили мошенническую схему в полиции.

Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей. Поиск преступника продолжается. По статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в особо крупном размере» ему грозит миллионный штраф и до 10 лет лишения свободы.