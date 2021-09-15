Житель хутора Дыдымкин погиб при взрыве снаряда времен войны

Трагедия произошла 14 сентября, около 15:20 в хуторе Дыдымкин Курского района. Там в одном из частных домов произошел хлопок. В результате чего хозяину жилища, 1969 года рождения, оторвало ноги.

Выяснилось, что пострадавший мужчина, находясь в хозяйственном дворе своего дома, при помощи УШМ пытался распилить неустановленный предмет, в результате чего произошел взрыв. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник.

Пенсионера с тяжелой травмой доставили в центральную районную больницу. К сожалению, там от полученных ранений мужчина скончался.

По словам его супруги, погибший занимался раскопками в бурунной зоне хутора Дыдымкин, где происходили ожесточенные бои времен ВОВ с применением металлоискателя.

С места происшествия изъяли металлические осколки.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины в результате хлопка.

- По данному факту прокуратура Курского района проводит проверку, во время которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также установят причины, способствовавшие произошедшему, - говорится в сообщении.