Роспотребнадзор рассказал, что нашли в детсаду Минвод, где эвакуировали более 70 человек

Специалисты провели обследование детского сада № 62 г. Минеральные Воды, где накануне эвакуировали более 70 человек с признаками удушья. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

По данным ведомства, специалисты провели оценку санитарно-гигиенического состояния учреждения, используемого оборудования, помещений и режимов функционирования при осуществлении деятельности по дошкольному образованию.

- По результатам исследования воздуха закрытых помещений МБДОУ д/с № 62 «Звездочка» филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, - прокомментировали в региональном ведомстве.

Специалисты провели генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений. А также проветрили все комнаты детского сада. Ситуация остается на контроле.

Напомним, что эту ситуацию ранее прокомментировали в министерстве здравоохранения Ставрополья:

- Фельдшер бригады Скорой медицинской помощи провел смотр всех детей на наличие патологических симптомов (кашля, чихания, слезоточивости и т.д). Так же, детей опросили на предмет жалоб на плохое самочувствие. Ни у одного ребенка не было признаков патологических симптомов. Врачи также осмотрели и сотрудников дошкольного учреждения, которые ранее имели патологические симптомы. Угрозы жизни и здоровью детей и взрослых не выявлено. Состояние всех находившихся в дошкольном учреждении, не вызывает опасений, - говорится в сообщении.

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