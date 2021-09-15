Детсад в Минводах, где эвакуировали более 70 человек, возобновит работу 16 сентября

Детсад № 62 в Минводах, где эвакуировали более 70 человек, возобновит работу 16 сентября. Напомним, накануне его воспитанники и сотрудники были выведены из дошкольного учреждения после того, как у взрослых возникли приступы кашля и першения в горле.

Специалисты Роспотребнадзора оперативно взяли все необходимые пробы.

Исследования воздуха и воды показали, что никаких опасных для здоровья и жизни людей веществ не выявлено. Все показатели в норме. Как и состояние коммунальных сетей в садике. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Еще накануне медики осмотрели детей. Никаких клинических проявлений не выявлено. И спустя сутки за медпомощью никто не обратился. - Здоровье сотрудников и воспитанников не вызывает опасений. Детский сад уже завтра возобновит свою работу. Компетентные структуры продолжают изучение обстоятельств инцидента, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что, по данным ведомства, специалисты провели оценку санитарно-гигиенического состояния учреждения, используемого оборудования, помещений и режимов функционирования при осуществлении деятельности по дошкольному образованию.

- По результатам исследования воздуха закрытых помещений МБДОУ д/с № 62 «Звездочка» филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, - прокомментировали в региональном ведомстве.