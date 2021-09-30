В Труновском округе Ставрополья отопление дадут 4 октября

Глава Труновского округа Ставропольского края Евгений Высоцкий назвал дату начала отопительного сезона-2021. По словам Высоцкого, все системы котельных муниципалитета прошли проверку.

- Планируем включить отопление в понедельник, 4 октября, - написал глава округа на своей странице в Инстаграм.

Заметим, что во время «прямой линии» с губернатором Ставропольского края люди жаловались Владимиру Владимирову на отсутствие теплоснабжения, несмотря на холодную погоду с низкими среднесуточными температурами. Особенно это касалось образовательных и медицинских учреждений региона.

Напомним, что отопление в Кисловодске в этой связи дадут раньше намеченного ранее срока. В курортном городе планировалось начать отопительный сезон 15 октября. Но по просьбам жителей и курортников теплоснабжение включат в Кисловодске уже в пятницу, первого октября.

Кстати, в ночь на 1 октября в Ставропольском крае ожидается понижение температуры воздуха до -1 градуса.