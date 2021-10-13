Уровень вакцинации на Ставрополье остается крайне низким

За последние две недели в регионе дополнительно развернуты 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом и респираторной симптоматикой, общее число covid-коек в регионе достигло 4 164.

На 72% они обеспечены кислородом – это один из самых высоких показателей в России.

При этом число свободных мест в созданных «красных зонах» иногда снижается до 11%. Это говорит об увеличении числа поступлений пациентов в стационары в тяжелой форме.

Для обеспечения их медпомощью в ближайшие 3-4 недели будут созданы еще 320 коек – 100 на базе краевой клинической больницы, 120 на базе реабилитационного центра, еще 200 - в горбольнице №4 Ставрополя.

В случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в крае рассматривается возможность развертывания дополнительных коек в ранее незадействованных краевых учреждениях здравоохранения, таких как, кардиодиспансер.

Однако при этом пострадает профильная отрасль, люди не смогут в полной мере получать специализированную помощь.

Чтобы этого избежать, населению необходимо вакцинироваться. В крае созданы все необходимые условия для иммунизации населения. Практика показала, что ежедневно можно прививать до 26 тыс. человек, однако уровень вакцинации на территории края остается крайне низким.

Статистика показывает: в территориях с самым высоким процентом вакцинированных людей – Красногвардейском, Кочубеевском округах – и самая низкая занятость койко-мест. Из почти 740 тыс. вакцинированных жителей края только 12 322 заболели коронавирусом. В основном – это те, кто не успел завершить вакцинацию в срок.

– Риск летального исхода у вакцинированных пациентов в 440 раз ниже, чем у не привитых, – прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

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