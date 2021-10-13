В Ставропольском крае за сутки прививку против коронавируса сделали 680 человек 60+

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 225323 человека, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 680 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 57712 человек. За последние сутки на вакцинацию записались онлайн 61 жителя края.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирус выявлен еще у 373 человек. Число зараженных в крае достигло 90546. З

а вчерашний день также зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. За сутки скончались 36 пациентов.

Число умерших в регионе достигло 3424. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В роддоме Ставрополя прокомментировали информацию о перепрофилировании учреждения под COVID-госпиталь

Сейчас роддом работает в штатном режиме (Подробнее)