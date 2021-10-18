В Ставропольском крае к 18 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 379 человек. Число зараженных в регионе достигло 92419. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

«КП-Ставрополь» приводит список округов и районов Ставрополь, где больше всего зараженных коронавирусом:

В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился у 74 человек. Число заболевших в краевом центре достигло 18055. На втором месте оказался георгиевский городской округ. Там за вчерашний день заболело 30 человек.

А за весь период пандемии – 5390. Далее в списке следует Буденовский район, там за сутки диагноз подтвердился у 25 человек. Число зараженных в этом районе достигло 46986.

В Труновском районе за сутки заразилось 22 жителя, в Кисловодске – 20, в Невинномысске – 18, в Петровском округе – 18, в Нефтекумском и Ипатовском округах по 17 в каждом.

За вчерашний день на Ставрополье от коронавируса скончались 31 пациент, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Количество получивших первый компонент вакцины уже составляет более 752 тысяч человек. Число полностью вакцинированных — почти 709 тысяч. Берегите себя и своих близких!, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Минздрав порекомендовал беременным ставропольчанкам прививаться от коронавируса. Так, будущим мамам врачи советуют делать прививку от коронавируса на 22 - 36-й неделе беременности.

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