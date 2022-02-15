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Общество15 февраля 2022 18:17

Более миллиарда рублей выделят на сферу образования на Ставрополье

Часть средств направят на индексацию зарплаты работникам отрасли
Инна МОРОЗОВА
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1 млрд 149 млн рублей получит дополнительно образовательная сфера Ставрополья. Поправки в бюджет региона рассмотрел комитет по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре.

Так, 470 млн рублей направят на индексацию зарплат работникам образования, более 243 млн рублей - на капитальный ремонт учебных заведений. 90 млн рублей направят на модернизацию инфраструктуры летних лагерей Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что Ставропольскому краю выделили 743 млн рублей по государственной программе на ремонт дорог и мостов. В этом году планируется починить 132 км дорог.