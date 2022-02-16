В Северной Осетии иномарка столкнулась с электропоездом

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 16 февраля, в Беслане.

Водитель Audi, двигаясь по улице Нартовская в сторону улицы Коминтерна, на железнодорожном переезде не пропустил электропоезд, в результате чего произошло столкновение.

Водителя иномарки и его пассажира доставили в больницу с травмами. Их осматривают медики, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на Ставрополье прикинулся пассажиром и хотел сбежать от полиции.