Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 15:18

В Северной Осетии иномарка столкнулась с электропоездом

Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
Инна МОРОЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 16 февраля, в Беслане.

Водитель Audi, двигаясь по улице Нартовская в сторону улицы Коминтерна, на железнодорожном переезде не пропустил электропоезд, в результате чего произошло столкновение.

Водителя иномарки и его пассажира доставили в больницу с травмами. Их осматривают медики, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на Ставрополье прикинулся пассажиром и хотел сбежать от полиции.