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Общество17 февраля 2022 16:46

На Ставрополье льготникам компенсируют расходы на догазификацию домов

С таким предложением выступил глава края
Инна МОРОЗОВА
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В Ставропольском крае льготники, участвующие в программе догазификации, могут получить компенсации за проведение газовых труб, покупку котлов и плит.

С такой инициативой выступил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отметил, что для многодетных семей и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, подобные расходы - серьезный удар по кошельку.

Губернатор предложил компенсировать их из бюджета края.

На сегодняшний день газ до границы своего дома подвели 561 человек. Работа идет еще по более чем 2000 заявок.

Ранее сообщалось, что онкодиспансер в Ставрополе сдадут в эксплуатацию в 2024 году.