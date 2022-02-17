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Общество17 февраля 2022 17:48

В Ессентуках отреставрируют старинную питьевую галерею

Здание является памятников архитектуры
Инна МОРОЗОВА
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В Ессентуках отреставрируют памятник архитектуры - старинную питьевую галерею на территории Лечебного парка, которую возвели здесь в 19 веке.

Финансировать реставрацию будут из бюджета Ставропольского края.

Питьевая галерея источника №17 является памятником архитектуры, ее построили в 1847-1856 годах. Автором проекта стал архитектор КМВ в 1846-1864 годах, англичанин Самуил Уптон. Отмечается, что галерея построена в английском стиле с мавританскими элементами.

Памятник архитектуры под охраной с 1974 года.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье льготникам компенсируют расходы на догазификацию домов.