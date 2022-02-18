Мэр Ставрополя взял на контроль ситуацию с пожаром по улице Багратиона

Все жильцы эвакуированы Фото: социальные сети

Глава Ставрополя Иван Ульянченко взял на контроль ситуацию с пожаром в трехэтажном жилом доме по улице Багратиона. Об этом градоначальник сообщил у себя в микроблоге.

К этому часу все жильцы (42 человека) эвакуированы. Власти оперативно решили вопрос с размещением людей. Так, пункт временного размещения развернули в школе №19; подготовлены номера в муниципальной гостинице.

- Ситуацию держу на личном контроле, - отметил Иван Ульянченко.

Напомним, пожар вспыхнул вечером в пятницу, 18 февраля. В результате ЧП пострадали шесть человек: пятеро взрослых и ребенок. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.