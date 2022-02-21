Северная Осетия примет тысячу беженцев из Донбасса

В Северной Осетии примут беженцев из ЛНР и ДНР в несколько этапов. Об этом сообщила председатель правительства республики Лариса Туганова.

Так, 500 человек разместят в санаториях Северной Осетии 10 марта. Две сотни человек - в санатории «Тамиск», 80 - в санатории «Осетия», 120 - в «Юности» и сотню - в санатории «Фиагдон».

Еще пять сотен беженцев смогут принять в марте. Их разместят в пансионате «Урсдон» и в других учреждениях.

Отмечается, что при правительстве республики сформируют оперштаб по организации и приему беженцев из Донбасса.

Ранее сообщалось, что министра туризма Ставропольского края Реута уволили после проверки в связи с утратой доверия.