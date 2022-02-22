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Общество22 февраля 2022 15:33

В Ставропольском крае открыли 33 пункта приема помощи для беженцев

Пункты работают без выходных
Инна МОРОЗОВА
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На Ставрополье открыли 33 пункта приема гуманитарной помощи эвакуированным из Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщил в микроблоге губернатор края Владимир Владимиров.

Каждый желающий может оказать посильную помощь беженцам из Донбасса. Принимаются одежда, одноразовая посуда, детское питание, непортящиеся продукты.

Отмечается, что пункты будут работать без выходных.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край направил в Ростовскую область почти 40 тонн гуманитарной помощи. Две машины с продуктами питания и питьевой водой прибудут в регион вечером, 22 февраля.